Глашатай белорусского майдана. Как связаны NEXTA, США и «Радио Свобода»

Успех оппозиционного белорусского Telegram-ресурса NEXTA поражает воображение. «Нехта» переводится с белорусского языка как «кто-то» или «некто», знатоки английского языка найдут аналогию со словом 'next' (следующий), хотя гораздо уместнее этого звучал бы вопрос «как так?».

Как так вышло, что ресурс, управляемый из Польши, но призывающий жителей Белоруссии к активным протестам в собственной стране, работает без финансирования и рекламы, а три штатных журналиста умудряются писать новости с периодичностью раз в две-три минуты круглосуточно? И как вышло, что доселе неизвестный, но весьма радикальный Telegram-канал за две недели полностью изменил положение дел в русском сегменте мессенджера, набрав более полутора миллионов подписчиков? Разбираемся.

Лица оппозиционного вещания

Несмотря на название, намекающее на анонимность, создатели NEXTA уже давно вышли из тени. Студент Школы польского языка и культуры США Степан Путило (он же «Степан Светлов») эмигрировал из Белоруссии в Польшу, где и занимается развитием оппозиционного ресурса. Ранее Путило работал на телеканале «Белсат» — это тоже польский ресурс, вещающий прямиком в Белоруссию. Там до сих пор работает и его отец — журналист Александр Путило.

Канал, на котором и стартовала карьера Степана, курировала польская журналистка Агнешка Ромашевска. В отличии от NEXTA, у «Белсат» весьма прозрачная информационная политика: на их сайте сказано, что телеканал был создан как структурная единица государственного Польского телевидения. Оттуда же «Белсат» и получает финансирование.

«Формально создание телеканала стало результатом договора, подписанного в 2007 году между Министерством иностранных дел Польши и Польским телевидением. Договор предусматривает многолетнее сотрудничество и финансирование телеканала "Белсат"», — сказано на официальном сайте.

Второе лицо канала и его главный редактор — Роман Протасевич. Участник «Молодого фронта» — правоцентристской организации проевропейского толка, которая организовывала уличную активность и боролась за расширенное использование белорусского языка в ущерб русскому. Работал журналистом финансируемого Польшей и Литвой «Еврорадио», а также признанного в РФ иностранным агентом «Радио Свобода», черпающем ресурсы напрямую из Конгресса США. Точнее, «Радиё Свабода» — так называется белорусское бюро известного медиа леворадикального толка.

Кстати, как можно заметить по аккаунтам Протасевича, в Америку главред NEXTA ездит по делам: посещает американские конференции «Радио Свободы», перенимает опыт именитых коллег по обе стороны океана.

Характерно, что Протасевич — активист движения за декоммунизацию Белоруссии. Аналогичные тенденции наблюдались во времена Майдана на Украине в 2014 году. Там борьба с советским наследием начиналась с демонтажа памятников. Но до недавнего времени Роман лишь фотографировал митинги коммунистов в Белоруссии и посмеивался над политическими оппонентами в Facebook.

Как и его белорусский коллега Путило, Роман тоже находится в Польше. На сайте NEXTA указаны имена только двух сотрудников: по факту, головной «офис» белорусского ресурса находится в Варшаве.

Кто заказывает бал?

Как утверждает Протасевич, канал NEXTA полностью существует на доходы от размещения рекламы, а ресурсом занимаются три человека. При этом реклама на канале, созданном в 2018 году, размещалась крайне редко, да и расценка за пост небольшая для рекламного рынка в Telegram — 12 тысяч рублей. На время августовских протестов NEXTA и вовсе отказались от рекламных постов.

«Никаких денег, грантов, финансирования третьих лиц и государств мы не получаем и не планируем», — говорил Протасевич в интервью Esquire.

Из этого рассказа следует, что трое журналистов работают абсолютно бесплатно: обрабатывают тысячи сообщений от очевидцев каждый день (при этом за информацию, по словам Протасевича, канал очевидцам не платит) и выпускают по одному посту, в среднем, раз в три минуты. Насколько это физически и технически возможно — неизвестно, ведь для поддержания столь высокой активности в информационном ресурсе (самом крупном русскоязычном Telegram-канале) требуется как минимум несколько десятков человек.

Координация белорусского протеста

Стоит отметить и не вполне журналистские цели и методы ресурса. Правильнее было бы называть их активистскими. В канале публикуется вся информация о времени и месте готовящихся протестов, передвижениях силовиков, координируются действия митингующих.

«Собирайтесь с вашими коллегами и объявляйте забастовку, пока мы не добьемся свободных выборов и освобождения политзаключенных», — гласит пост NEXTA от 11 августа.

Многие белорусские журналисты портал NEXTA журналистикой в полной мере не считают, отмечая, что проверкой фактов ресурс не занимается. Например, 11 августа канал опубликовал пост, утвердительно сообщающий об участии в разгоне протестов в Минске российских силовых структур. СМИ заподозрили, что сообщения были фейком и провокацией — ведь форма у силовиков была именно белорусская. После NEXTA удалили запись.

Главный редактор NEXTA Протасевич признал, что «неточная информация» имела место быть, причем неоднократно. Что же касается информации о «российском спецназе» — тотальную дезинформацию он списал на эмоциональность журналиста.

«За последние два дня действительно было два-три инцидента с неточной информацией на более чем 200 постов. Мы эти ошибки либо исправили, либо удалили посты, просто потому что в огромном информационном потоке мы буквально не успеваем все проверять. Что касается поста про российский спецназ — наш журналист на эмоциях поспешил немного. После этого мы внимательно отсмотрели видео, мы действительно сравнили формы сил спецназа, поняли, что была допущена ошибка и удалили пост», — рассказал Роман в интервью Esquire.

Смущает белорусских корреспондентов и чрезмерно радикальный активизм канала. Как отмечала журналистка Анна Калтыгина в интервью тому же Esquire, во многом гибель людей в белорусских протестах происходит благодаря тем, «кому хорошо мечтать о независимости из-за границы».

«Эй, камон, помечтайте с нами изнутри», — призывает Калтыгина создателей NEXTA, проживающих в Польше.

Сам же Степан никакой этической проблемы в призывах к протестам, осуществляемых из другой страны, не видит.

«Оттого, что я сижу в Варшаве, меня не гложет совесть. Только здесь я и редакция можем делать то, что ведет Беларусь к чему-то новому. Естественно, каждый раз, когда я читаю новости о ранениях и о том, что кто-то серьезно пострадал, мне не по себе. Но важно понимать, что каждый человек решает сам для себя, выходить ли ему на улицу, отстаивать свои права и будущее или сидеть дома и читать новости в телеграме», — заявил Путило в интервью «Эху Москвы».

Кто стоит за NEXTA?

Удивительным образом «Радио Свобода», с которым сотрудничал тот же Протасевич, в освещении белорусских протестов ссылается не на своих корреспондентов или местных стрингеров, а преимущественно на NEXTA.

Есть и другое странное совпадение: одни и те же инфоповоды публикуются «Радио Свобода» и NEXTA практически одновременно, и даже с похожих ракурсов.

При этом бывший работодатель Степана Путило — телеканал «Белсат», о котором мы писали выше — к «Радио Свободе» питает весьма теплые чувства. На сайте канала только за июль и половину августа вышел 31 материал со ссылкой на «Радио Свободу». А в июне телеканал активно освещал ситуацию с журналистами «Свободы», которые рисковали лишиться аккредитации на освещение президентских выборов в Белоруссии.

Еще один интересный факт: глава «Белсат» Агнешка Ромашевска знакома с американским СМИ еще с 2006 года. Тогда она стала «Человеком дня» по версии радиостанции — ей посвящена довольно комплиментарная статья 14-летней давности на сайте «Радио Свободы», вышедшая 14 июня.

Можно предположить, что одинаковое время публикаций и инфоповоды — совпадение. На случайность можно списать и постоянные ссылки официально зарегистрированного СМИ «Радио Свобода» на внезапно ставший популярным Telegram-канал, уличенный в публикации фейка. Давнее знакомство журналистов «Радио Свобода», NEXTA и «Белсат» — возможно, тоже стечение обстоятельств, как и работа главреда NEXTA Протасевича на американской радиостанции и посещение конференций «Radio Liberty» в США.

И все же корреспондент «Политики Сегодня» позвонил в редакцию «Радио Свободы» и спросил, имеет ли медиа какое-либо отношение к NEXTA. Администратор издания ушел от ответа, направив за ответом на форум «Радио Свобода». В специальной форме на сайте мы задали следующий вопрос:

«Хотелось бы узнать, связан ли популярный белорусский Telegram-канал NEXTA с «Радио Свобода», ведутся ли совместные проекты? Планируются ли такие в будущем? Готова ли радиостанция поддержать ресурс NEXTA финансово либо информационно?»

Оперативного ответа на момент публикации получить нам не удалось. Выводы о том, связан ли NEXTA с иноагентом, финансируемым Конгрессом США, и насколько этична деятельность резко обретшего популярность ресурса, читатель вправе сделать самостоятельно.