Киев выходит сразу из ряда соглашений СНГ

Украина вышла еще из трех соглашений, которые были подписаны в рамках СНГ. Соответствующее решение приняло в среду правительство государства.

Украинский кабмин, в частности, прекратил действие соглашений о подготовке и повышении квалификации для пограничников стран Содружества и о сотрудничестве в сфере культуры.

Телеканал "360" сообщал, что двое военнослужащих Украины задержаны сотрудниками органов госбезопасности за передачу секретных данных в другие страны.