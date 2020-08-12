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Киев выходит сразу из ряда соглашений СНГ

Киев выходит сразу из ряда соглашений СНГ

 Французская газета поместила Путина в костюме Бонда на обложку номера

Французская газета поместила Путина в костюме Бонда на обложку номера
14:18   12 Августа 2020
Политика

Киев выходит сразу из ряда соглашений СНГ

Киев выходит сразу из ряда соглашений СНГ

Украина вышла еще из трех соглашений, которые были подписаны в рамках СНГ. Соответствующее решение приняло в среду правительство государства.

Украинский кабмин, в частности, прекратил действие соглашений о подготовке и повышении квалификации для пограничников стран Содружества и о сотрудничестве в сфере культуры.

Телеканал "360" сообщал, что двое военнослужащих Украины задержаны сотрудниками органов госбезопасности за передачу секретных данных в другие страны.

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Автор: Юлия Яковлева
#украина #соглашения #снг

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