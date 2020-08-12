Активисты BLM пробудили «эхо войны», сжигая флаги Конфедерации

Телеканал CNN со ссылкой на Южный центр правовой защиты бедноты (Southern Poverty Law Center, SPLC) сообщает, что с начала протестов в США сторонники движения Black Lives Matter (BLM) уничтожили 40 символов Конфедерации по всей стране. В это число вошли как отдельные флаги на некоторых административных зданиях, так и памятники со столетней историей.

«После смерти Джорджа Флойда споры вокруг этих символов вновь переросли в общенациональные дебаты. 46-летний чернокожий мужчина провел последние минуты своей жизни на земле с коленом офицера, прижатым к его шее. Его последние слова, "я не могу дышать", стали объединяющим криком для тех, кто борется против жестокости полиции и расовой несправедливости, которую многие считают подкрепленной символами Конфедерации», — говорится на сайте CNN.

Символика, которую уничтожают сторонники BLM, обозначает Конфедеративные Штаты Америки — государство, существовавшее в период с 1861 по 1865 годы в южной части США. Во время гражданской войны в США (1861—1865 гг.) эту сторону из-за территориального расположения называли «южанами». Они объединяли 13 штатов, которые одобряли рабовладение и держали афроамериканцев в качестве личной прислуги. Сейчас флаг Конфедерации приравнивают к символике расизма.

Противоположную сторону занимали Соединенные Штаты Америки или «северяне». После сражения у ранчо Пальмито в 1865 году, последней битвы гражданской войны, конфедераты окончательно признали поражение. Главным итогом противостояния стало законодательное запрещение рабства на территории США. Соответствующая поправка в американскую конституцию вступила в силу 18 декабря 1865 года.

Старший научный сотрудник лаборатории анализа международных процессов, политолог-американист Максим Сучков объяснил «Политике Сегодня», что, по мнению многих американских историков и политологов, война между Севером и Югом идет до сих пор.

«Проигравшая сторона до сих пор пользуется большой популярностью в США, особенно в южных штатах. Это белые американцы, чаще всего рабочий класс. Они очень активно пользуются символикой конфедератов. Это, в основном, "ядерный" электорат нынешнего президента США Дональда Трампа», — сообщил эксперт.

Таким образом уничтожение символов конфедератов становится особо значимым в контексте грядущих президентских выборов в ноябре. Главный оппонент нынешнего американского президента демократ Джо Байден умело связывает протесты против расизма с высказываниями Трампа в отношении Китая.

Глава Белого дома ни раз пытался возложить ответственность за возникновение коронавируса на Пекин. Байден использовал эти выпады, чтобы обвинить республиканца в расизме. В результате большинство чернокожего населения США стало воспринимать Трампа, как расиста, а флаги Конфедерации, как знамена неугодного режима.

На фоне этого не исключены ответные выступления людей, которые втайне поддерживают политику проигравших конфедератов, уверен Сучков. Впрочем, массовый и шумный протест — это не их метод, добавил американист.

«Скорее всего, эти люди просто тихо закупаются оружием. Они уверены, что в случае серьезных противостояний, можно будет просто перестрелять своих противников. Эти люди не будут выходить на митинги, потому что открыто заявлять сейчас противоположную BLM позицию — это очень опасно», — обратил внимание Сучков.

Действительно, спрос на огнестрельное оружие в США с марта 2020 года вырос почти вдвое. Издание Business Insider в июле цитировало слова Марка Олива, представителя Национального фонда стрелкового спорта США, который рассказывал о пустых полках в оружейных магазинах.

Массовые протесты захлестнули ряд штатов после смерти задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда. В вирусном видеоролике с места задержания видно, как один из офицеров надавил коленом ему на шею, пока на Флойда одевали наручники. Афроамериканец говорил, что не может дышать, после чего потерял сознание и позже скончался в реанимации.

Выборы 46-го президента США состоятся в определенный законом день — 3 ноября 2020 года. Предварительные кандидаты: Дональд Трамп от Республиканской партии и Джозеф Байден от Демократической.