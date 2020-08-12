Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Жители подмосковного поселка объединились против Грудинина

Жители подмосковного поселка объединились против Грудинина

 Вакцину от COVID-19 начнут выпускать на заводе в Зеленограде

Вакцину от COVID-19 начнут выпускать на заводе в Зеленограде
Сатановский: надо было брать под контроль всю Украину «до Приднестровья»

Сатановский: надо было брать под контроль всю Украину «до Приднестровья»

 Дмитрий Гордон рассказал о разочаровании в «европейском» курсе Украины

Дмитрий Гордон рассказал о разочаровании в «европейском» курсе Украины
Политолог Шаповалов: россияне больше не доверяют западным ресурсам в Сети

Политолог Шаповалов: россияне больше не доверяют западным ресурсам в Сети

 Лукашенко обсудил с членами Совбеза протесты в стране

Лукашенко обсудил с членами Совбеза протесты в стране
Жители подмосковного поселка объединились против Грудинина

Жители подмосковного поселка объединились против Грудинина

 Вакцину от COVID-19 начнут выпускать на заводе в Зеленограде

Вакцину от COVID-19 начнут выпускать на заводе в Зеленограде
Сатановский: надо было брать под контроль всю Украину «до Приднестровья»

Сатановский: надо было брать под контроль всю Украину «до Приднестровья»

 Дмитрий Гордон рассказал о разочаровании в «европейском» курсе Украины

Дмитрий Гордон рассказал о разочаровании в «европейском» курсе Украины
Политолог Шаповалов: россияне больше не доверяют западным ресурсам в Сети

Политолог Шаповалов: россияне больше не доверяют западным ресурсам в Сети

 Лукашенко обсудил с членами Совбеза протесты в стране

Лукашенко обсудил с членами Совбеза протесты в стране
15:17   12 Августа 2020
Весь мир

Активисты BLM пробудили «эхо войны», сжигая флаги Конфедерации

Активисты BLM пробудили «эхо войны», сжигая флаги Конфедерации

Телеканал CNN со ссылкой на Южный центр правовой защиты бедноты (Southern Poverty Law Center, SPLC) сообщает, что с начала протестов в США сторонники движения Black Lives Matter (BLM) уничтожили 40 символов Конфедерации по всей стране. В это число вошли как отдельные флаги на некоторых административных зданиях, так и памятники со столетней историей.

«После смерти Джорджа Флойда споры вокруг этих символов вновь переросли в общенациональные дебаты. 46-летний чернокожий мужчина провел последние минуты своей жизни на земле с коленом офицера, прижатым к его шее. Его последние слова, "я не могу дышать", стали объединяющим криком для тех, кто борется против жестокости полиции и расовой несправедливости, которую многие считают подкрепленной символами Конфедерации», — говорится на сайте CNN.

Символика, которую уничтожают сторонники BLM, обозначает Конфедеративные Штаты Америки — государство, существовавшее в период с 1861 по 1865 годы в южной части США. Во время гражданской войны в США (1861—1865 гг.) эту сторону из-за территориального расположения называли «южанами». Они объединяли 13 штатов, которые одобряли рабовладение и держали афроамериканцев в качестве личной прислуги. Сейчас флаг Конфедерации приравнивают к символике расизма.

Активисты BLM пробудили «эхо войны», сжигая флаги Конфедерации

Противоположную сторону занимали Соединенные Штаты Америки или «северяне». После сражения у ранчо Пальмито в 1865 году, последней битвы гражданской войны, конфедераты окончательно признали поражение. Главным итогом противостояния стало законодательное запрещение рабства на территории США. Соответствующая поправка в американскую конституцию вступила в силу 18 декабря 1865 года.

Старший научный сотрудник лаборатории анализа международных процессов, политолог-американист Максим Сучков объяснил «Политике Сегодня», что, по мнению многих американских историков и политологов, война между Севером и Югом идет до сих пор.

«Проигравшая сторона до сих пор пользуется большой популярностью в США, особенно в южных штатах. Это белые американцы, чаще всего рабочий класс. Они очень активно пользуются символикой конфедератов. Это, в основном, "ядерный" электорат нынешнего президента США Дональда Трампа», — сообщил эксперт.

Таким образом уничтожение символов конфедератов становится особо значимым в контексте грядущих президентских выборов в ноябре. Главный оппонент нынешнего американского президента демократ Джо Байден умело связывает протесты против расизма с высказываниями Трампа в отношении Китая.

Активисты BLM пробудили «эхо войны», сжигая флаги Конфедерации

Глава Белого дома ни раз пытался возложить ответственность за возникновение коронавируса на Пекин. Байден использовал эти выпады, чтобы обвинить республиканца в расизме. В результате большинство чернокожего населения США стало воспринимать Трампа, как расиста, а флаги Конфедерации, как знамена неугодного режима.

На фоне этого не исключены ответные выступления людей, которые втайне поддерживают политику проигравших конфедератов, уверен Сучков. Впрочем, массовый и шумный протест — это не их метод, добавил американист.

«Скорее всего, эти люди просто тихо закупаются оружием. Они уверены, что в случае серьезных противостояний, можно будет просто перестрелять своих противников. Эти люди не будут выходить на митинги, потому что открыто заявлять сейчас противоположную BLM позицию — это очень опасно», — обратил внимание Сучков.

Действительно, спрос на огнестрельное оружие в США с марта 2020 года вырос почти вдвое. Издание Business Insider в июле цитировало слова Марка Олива, представителя Национального фонда стрелкового спорта США, который рассказывал о пустых полках в оружейных магазинах.

Активисты BLM пробудили «эхо войны», сжигая флаги Конфедерации

Массовые протесты захлестнули ряд штатов после смерти задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда. В вирусном видеоролике с места задержания видно, как один из офицеров надавил коленом ему на шею, пока на Флойда одевали наручники. Афроамериканец говорил, что не может дышать, после чего потерял сознание и позже скончался в реанимации.

Выборы 46-го президента США состоятся в определенный законом день — 3 ноября 2020 года. Предварительные кандидаты: Дональд Трамп от Республиканской партии и Джозеф Байден от Демократической.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Роман Самойлов
#сша #выборы #байден #трамп #вашингтон #оружие #протесты #конфедераты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...