Сатановский: надо было брать под контроль всю Украину «до Приднестровья»

Россия совершила в отношении Украины в 2014 году стратегическую ошибку – после произошедшего в Киеве госпереворота ей надо было не Крым присоединять, а брать под свой контроль всю территорию Незалежной.

Такое мнение в эфире радиостанции «Вести FM» высказал политолог Евгений Сатановский, отметив, что присоединение Крыма к РФ не решило тех проблем, которые возникли у Москвы со сменой власти в Киеве, а взяв Украину под свой контроль всю целиком «до Приднестровья», Россия превратила бы ее в аналог условной африканской континентальной страны или Словакии.

«Раньше я говорил, что начальству виднее, что так надо было. А сегодня я могу говорить, что это, наверное, была стратегическая ошибка», — отметил политолог.

Не взяв под контроль майданную Украину, Россия, в итоге, по словам Сатановского, получила у своей западной границы сильного врага. Вооруженные силы Украины сильно укрепились за прошедшие с того момента шесть лет, при этом Киев успел воспитать первое поколение, которое вместо братских отношений готово к войне с нашей страной и со всем, что там называют «русским миром». При этом эксперт напомнил, что ровно шесть лет прошло между приходом к власти в Германии Гитлера и началом Второй мировой войны.

Между тем в Донбассе не прекращается война, начавшаяся летом 2014 года, и только приверженность России территориальной целостности Украины и ее влияние на самопровозглашенные республики не дают ополченцам проводить масштабные наступательные операции против украинской армии. Москва при этом ничего не выигрывает от такого подхода, так как антироссийские санкции были бы введены в любом случае, и они не отменены до сих пор.

«На Украине все это время была гражданская война в Донбассе. Мы не дали завершить ее в Киеве, на Днепре, как надо было, с лету, с ходу, как делали в свое время израильтяне. Кто-то отменил санкции? Нет. Минские соглашения выполняются? Нет!», — подчеркнул Сатановский.

Напомним, ранее российский радио и телеведущий Владимир Соловьев заявил, что взвешенная позиция Москвы по отношению к Киеву породила у последнего чувство безнаказанности, и уже давно пришло время принять против Украины жесткие санкции – ввести полный запрет на торговлю, финансовые операции и поставки энергоносителей, так как, возможно, лишь это заставит украинские власти выполнять Минские соглашения.