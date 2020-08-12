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 Удивит даже самого привередливого зрителя: Кошкин о "Шугалее-2"

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 Французская газета поместила Путина в костюме Бонда на обложку номера

Французская газета поместила Путина в костюме Бонда на обложку номера
14:07   12 Августа 2020
Политика

Французская газета поместила Путина в костюме Бонда на обложку номера

Французская газета поместила Путина в костюме Бонда на обложку номера

Президент Российской Федерации Владимир Путин в костюме суперагента Джеймса Бонда изображен на обложке нового номера французской газеты Liberation.

Отмечается, что в руках у российского лидера в качестве оружия находится шприц с вакциной от коронавирусной инфекции. Заголовок гласит: "Завтра не умрет никогда". Так называется один из фильмов бондианы, передает РИА Новости.

Ранее Москва объявила о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19. Препарат получил название "Спутник V", а также прошел все необходимые проверки.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что первые партии вакцины от коронавирусной инфекции будут выпущены в течение ближайших двух недель, сообщал телеканал "360".

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Автор: Руслан Неглинный
#путин #вакцина #коронавирус #Мурашко

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