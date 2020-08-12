Французская газета поместила Путина в костюме Бонда на обложку номера

Президент Российской Федерации Владимир Путин в костюме суперагента Джеймса Бонда изображен на обложке нового номера французской газеты Liberation.

Отмечается, что в руках у российского лидера в качестве оружия находится шприц с вакциной от коронавирусной инфекции. Заголовок гласит: "Завтра не умрет никогда". Так называется один из фильмов бондианы, передает РИА Новости.

Ранее Москва объявила о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19. Препарат получил название "Спутник V", а также прошел все необходимые проверки.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что первые партии вакцины от коронавирусной инфекции будут выпущены в течение ближайших двух недель, сообщал телеканал "360".