Аналитики NI объяснили выбор Байденом кандидата на пост вице-президента США

Выбрав Камалу Харрис в качестве кандидата на пост вице-президента США, Джо Байден не просто перестраховался, но и ввел в свою предвыборную кампанию "укол адреналина", уверен редактор журнала NI Якоб Хайльбрунн.

Хайльбрунн указал, что Харрис принесет в его предвыборную кампанию много новой энергии. Помимо этого, Байден смог заполучить много внимания избирателей благодаря своему решению не сразу раскрывать имя вице-президента.

Автор материала подчеркивает, что в качестве сенатора Харрис уже успела пройти проверку в глазах общественности, а Карен Басс, напротив, была бы политическим кошмаром. У Сьюзен Райс нет политической базы, Вэл Демингс не обладает опытом в политике. По мнению Хайльбрунна, Байден в своем выборе руководствовался клятвой Гиппократа, которая гласит: "Не навреди".

Трамп непременно постарается вывести Харрис из себя, чтобы отвлечь внимание от Байдена. Чем больше действующий глава США будет нападать на Харрис, тем меньше он будет фокусироваться на своих реальных целях.

В заключение Хайльбрунн подчеркивает, что Харрис вполне может затмить Байдена в ходе его предвыборной кампании. Выбирая ее в качестве вице-президента, политик дает понять, что будущее Демократической партии уже наступило, пишет The National Interest.