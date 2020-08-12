Россия преодолела пик сокращений из-за COVID-19

Рынок труда в период пандемии изменился, организации сокращали штат или ликвидировали должности. Сейчас больше всего россиян под риском увольнения трудятся в сфере торговли, услуг, бытового обслуживания, административной и обеспечивающей работы, и в транспортной отрасли. Об это говорится в исследовании Минтруда, пишут «Известия».

Зампред Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков считает, что пик сокращений в связи с пандемией коронавируса завершился и началось, хоть и постепенное, но восстановление занятости.

«Люди различных профессий, которые остались без работы, сейчас медленно, но восстанавливают занятость. Насколько процесс будет быстрым, зависит, в том числе и от того, как быстро государство включится в процесс создания новых рабочих мест или восстановления старых», — сказал Шершуков в комментарии «Политике Сегодня».

По информации Минтруда, в наименьшей степени пострадали такие сферы как логистика, консалтинг, химическая и топливная промышленность, металлургия. Соответственно, в них возможны минимальные сокращения работников.

Сейчас общее число предполагаемых к увольнению сотрудников не превышает половины процента от работающих граждан. В стране трудятся по найму 54,3 млн человек, соответственно, речь идет примерно о 217 тыс. работников.

«В случаях, когда были попытки сокращений незаконных, профсоюзы выступали за права работников, чтобы минимизировать процесс увольнений. Даже, если процесс не миновать, чтобы они получили законные выплаты. Также профсоюзы выступают за то, чтобы пособия по безработице, которые сейчас выплачивают, серьезно увеличили в размерах», — объяснил позицию Шершуков.

По нормам Международной организации труда, пособие по безработице должно быть не менее половины утраченного заработка. Профсоюзы выступают за то, чтобы нижнюю планку сделали не менее минимального размера оплаты труда. Около 12 тысяч рублей.

Верхнюю планку выплат, которую практически никто не получает, предлагают определить в качестве средней зарплаты по региону.

«В любом случае, даже оставшись без работы, не нужно опускать руки. Ищите себе применение. Сейчас наиболее высокие риски увольнений у малого и среднего бизнеса», — подытожил Шершуков.

Компании обязали за два месяца предупреждать службы занятости о возможных сокращениях. Эти данные позволяют Минтруду оценить, сколько людей находятся под риском увольнения. Есть нюанс, сведения подает только крупный бизнес, а средний и малый — нет. Хотя небольшие предприятия больше страдают от кризиса и чаще вынуждены сокращать штат.