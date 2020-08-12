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14:36   12 Августа 2020
Россия

Российские авиакомпании заподозрили в подготовке ценовой атаки

Российские авиакомпании заподозрили в подготовке ценовой атаки

Российские авиакомпании сообщили о резком подорожании топлива. Согласно данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), стоимость авиакеросина в различных аэропортах увеличилась от 18% в июле до 62% в августе текущего года.

Независимый аналитик Дмитрий Адамидов объяснил «Политике Сегодня», что подорожание топлива обусловлено ростом цен на нефть из-за проснувшегося рынка авиаперевозок.

«Топливо подорожало потому что нефтяники подняли цену, потому как это у нас олигополия, и ФАС (Федеральная антимонопольная служба. — прим. ред.) традиционно потакает им в этом — закрывает глаза на подорожание топлива. Здесь нет ничего удивительного. У нас топливо никогда не дешевеет именно из-за этих регулятивных моментов», — сказал он.

Теперь нефтяники попытаются получить повышенную прибыль за счет авиакомпаний, а последние в свою очередь потребуют субсидии у государства. Однако правительство в последнее время не готово выделять дополнительное финансирование авиаперевозчикам, говорит Адамидов.

«Здесь политика в чистом виде: одни жалуются постоянно, другие стараются не слышать», — отметил он.

По этой причине крупные авиакомпании могут отменить перелеты по субсидированным направлениям. Уже с 4 августа «Аэрофлот» объявил о приостановке продажи билетов на рейсы с Дальнего Востока в центральную часть России и перелеты внутри Дальневосточного округа.

Отказ «Аэрофлота» летать на Дальний Восток — способ давления на правительство

По мнению аналитика, отказываясь обслуживать Дальний Восток, крупная компания пытается получить дополнительные преференции от правительства.

«Если не будет субсидированных направлений, то другие крупные авиакомпании тоже откажутся от них. В авиации сейчас вообще все плохо из-за COVID, уже нет фактически крупных авиакомпаний. Есть "Аэрофлот" и все остальные. Поэтому если отказывается он, то и другие компании тоже имеют полное моральное право отказаться», — считает эксперт.

Помимо этого, рост цен на топливо вызовет и подорожание билетов по обычным направлениям, уверен Дмитрий Адамидов.

«Дело в том, что в авиакомпании всегда рады установить максимальную цену, которую готов платить потребитель. И рост цен на билеты ограничивается только платежеспособными спросами. Поэтому ценовая атака, конечно, будет, посмотрим, насколько она будет успешна. Все эти разговоры — поводы попытаться поднять цены и на топливо, и на билеты», — заключил аналитик.

Отказ «Аэрофлота» летать на Дальний Восток — способ давления на правительство

По данным Росавиации, в июле средняя стоимость авиатоплива в аэропортах страны выросла по сравнению с июнем на 0,37% — до 46,165 тысячи рублей (без НДС) за тонну. В последний раз повышение цен в сравнении с предыдущим месяцем фиксировалось в январе 2019 года. 

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Автор: Карина Азоян
#россия #аэрофлот #билеты #коронавирус

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