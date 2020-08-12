Журнал «Пресс-служба» анонсировал онлайн-курс о пиаре госструктур

Главный редактор журнала «Пресс-служба» Тимур Асланов представил новый онлайн-курс «Связи с общественностью в государственных и муниципальных структурах». Первое занятие пройдет 15 сентября.

Участников ждут 12 живых уроков, практические задания, обратная связь с преподавателем и диплом. Курс подходит как начинающим специалистам в области пиара, так и опытным рекламщикам. Первые получат необходимую базу, подкрепленную разбором существующих кейсов, а вторые – освежат память и актуализируют знания.

Ведущий Тимур Асланов расскажет:

как выстроить информационную стратегию для государственных и муниципальных структур;

как работать с инфополем и общественным мнением;

как готовить руководителя к публичным выступлениям

и многое другое.

Забронировать место и узнать об онлайн-курсе подробнее можно по ссылке, а также по телефону +7 (495) 540-52-76.

На правах рекламы. ИА «Политика Сегодня» — информационный партнер.