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13:32   12 Августа 2020
Общество

Журнал «Пресс-служба» анонсировал онлайн-курс о пиаре госструктур

Журнал «Пресс-служба» анонсировал онлайн-курс о пиаре госструктур

Главный редактор журнала «Пресс-служба» Тимур Асланов представил новый онлайн-курс «Связи с общественностью в государственных и муниципальных структурах». Первое занятие пройдет 15 сентября.

Участников ждут 12 живых уроков, практические задания, обратная связь с преподавателем и диплом. Курс подходит как начинающим специалистам в области пиара, так и опытным рекламщикам. Первые получат необходимую базу, подкрепленную разбором существующих кейсов, а вторые – освежат память и актуализируют знания.

Журнал «Пресс-служба» анонсировал онлайн-курс о пиаре госструктур

Ведущий Тимур Асланов расскажет:

  • как выстроить информационную стратегию для государственных и муниципальных структур;
  • как работать с инфополем и общественным мнением;
  • как готовить руководителя к публичным выступлениям
  • и многое другое.

Забронировать место и узнать об онлайн-курсе подробнее можно по ссылке, а также по телефону +7 (495) 540-52-76.

На правах рекламы. ИА «Политика Сегодня» — информационный партнер.

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Автор: Олег Королев
#курс #госструктура #пиар #пресс-служба

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