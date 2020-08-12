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13:15   12 Августа 2020
Общество

Минское правительство оценило ущерб от беспорядков в сотни тысяч долларов

Минское правительство оценило ущерб от беспорядков в сотни тысяч долларов

Беспорядки, проходившие в Минске в течение трех дней, нанесли ущерб на несколько сотен тысяч долларов. Об этом заявил начальник управления городского хозяйства и энергетики Минского горисполкома Владимир Лебедь.

Ущерб от беспорядков в Минске, по предварительным подсчетам, составил более 500 тысяч белорусских рублей. Повреждены оказались остановки, светофоры, дорожные знаки и тротуарное покрытие. Коммунальные службы уже занимаются наведением порядка в городе.

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Автор: Яна Либерман
#минск #белоруссия #ущерб #лебедь

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