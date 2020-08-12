Мурашко анонсировал первый выпуск вакцины от COVID-19

Первые партии вакцины от коронавируса выпустят в Российской Федерации в течение двух недель. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, вакцинация от коронавирусной инфекции в России будет добровольной, в том числе и для медицинских работников, передает РИА Новости.

"В течение двух недель будут выпущены первые упаковки лекарственных препаратов вакцины против коронавирусной инфекции", — отметил он.

Также глава Минздрава РФ подчеркнул, что сразу после выпуска вакцины от COVID-19 ее начнут применять. Он добавил, что первые партии лекарства от коронавируса направят медикам.