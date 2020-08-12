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13:10   12 Августа 2020
Общество

Медиагруппа "Патриот" в эфире обсудит необходимость трудовых мигрантов в РФ

Медиагруппа "Патриот" в эфире обсудит необходимость трудовых мигрантов в РФ

Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа "Патриот" проведут онлайн-эфир на тему "Нужны ли России трудовые мигранты".

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ужесточить процедуру предоставления мигрантам разрешения на работу. Сейчас вопрос трудовых мигрантов очень волнует жителей РФ. Во время пандемии коронавируса 40% иностранцев остались без работы и без средств к существованию, что может повлиять на рост преступности в стране.

Конференция пройдет сегодня в 14:00 в Петербурге, на ней выяснят, нужны ли России трудовые мигранты. Нужно ли ужесточать миграционное законодательство?

Желающие могут задать вопрос в комментариях к анонсу на сайте ФАН. К онлайн-участию приглашаются журналисты всех СМИ, вне зависимости от политических убеждений.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #мигранты #фан #патриот

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