Киргизия признала в белорусском аграрии своего беглого премьер-министра

Власти Киргизии опознали в белорусском аграрии своего беглого премьер-министра Данияра Усенова и потребовали его экстрадиции. Соответствующее заявление обнародовано на сайте киргизского МИД.

Накануне внешнеполитическое ведомство Киргизии вызвало к себе посла Белоруссии и потребовало разъяснений "по поводу публичного появления" Усенова, осужденного в Бишкеке и находящегося в международном розыске. В МИД заметили, что такие действия "наносят урон" развитию дружественных отношений между Киргизией и белорусской стороной.

Ведомство вручило послу соответствующую ноту и призвало "принять безотлагательные меры" по задержанию и последующей экстрадиции в Бишкек Усенова и других причастных лиц.

Власти Киргизии заявили о готовности открыть авиасообщение с Москвой, Анкарой и Абу-Даби после перерыва в связи с пандемией коронавируса, сообщал телеканал "360".