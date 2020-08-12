Мировой суд рассмотрит дело Навального о клевете 17 августа

Предварительное слушание по делу скандального блогера Алексея Навального о клевете состоится в Мировом судебном участке №320 17 августа.

Представитель суда также сообщил, что заседание пройдет в закрытом для прессы режиме.

Навальный разместил на своих страницах в Instagram и Twitter видеоролик, в котором ветеран войны Игнат Артеменко выражает свою гражданскую позицию по отношению к поправкам в Конституцию РФ. Блогер опубликовал негативные высказывания в адрес Артеменко. Подобные замечания носят оскорбительный характер, порочат честь и достоинство пожилого человека, подрывая его репутацию, пишет Федеральное агентство новостей.