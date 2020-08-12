Бутина объяснила, почему резонанс вокруг Шугалея не должен утихать

Выход второй части фильма "Шугалей" весьма своевременный, тема по-прежнему актуальна и требует огласки для скорейшего освобождения российских граждан из ливийской тюрьмы, заявила политическая активистка Мария Бутина.

Фильм "Шугалей-2" - логичное продолжение первой картины, заявила Бутина в беседе Nation News.

"Было бы странно, если бы сняли только одну часть, а потом на этом все общественное возмущение затихло. Я считаю, что вторая часть — это продолжение. Надеюсь, что она закончится уже хэппи-эндом, но пока, к сожалению, наши ребята-социологи по-прежнему находятся в тюрьме", — сказала Бутина.

По ее словам, если тема с похищением россиян в Ливии уйдет из сводок, добиться освобождения Максима Шугалея и Самера Суэйфана будет очень непросто.

Российские ученые Максима Шугалей и Самер Суэйфан были похищены в Ливии в мае прошлого года. С тех пор их удерживают в неофициальной тюрьме "Митига" без предъявления обвинений.

Фильм "Шугалей-2" выйдет на экраны в сентябре. Создатели пообещали, что картина будет не менее увлекательной, чем первый фильм, премьера которого состоялась 1 мая этого года.