Дмитрий Гордон рассказал о разочаровании в «европейском» курсе Украины

Свое мнение Гордон высказал в эфире местного телеканала «Украина 24». По его словам, до государственного переворота, произошедшего в начале 2014 года, Украина была нейтральным государствам, как Швейцария или Финляндия и ей необходимо вернуться к этому состоянию.

Также журналист призвал Евросоюз и НАТО перестать заниматься манипуляциями и честно сказать Украине, что ее не собираются принимать ни туда, ни туда.

«Я не люблю вранья, вот честно – у меня от вранья шерсть дыбом встает. Вы скажите: «Мы Украину не берем ни в Евросоюз, ни в НАТО, и хватит заниматься манипуляциями». Я хотел бы, чтобы Украина была в НАТО, например. Очень хочу, потому что НАТО – это зонтик безопасности, защищающий нас от России. Но нас же туда не берут», — подчеркнул пропагандист.

Тем более, добавил Гордон, что сейчас у самого Евросоюза столько своих проблем, что туда уже и не хочется вступать, чтобы не пришлось потом брать эти европейские проблемы на себя.

Также бывший майданщик отметил, что участники протестов в свое время зря добились бегства из страны экс-президента Виктора Януковича, так как до выборов оставалось не так уж много времени и у нег все равно не было шанса переизбраться на второй срок и власть мирным путем перешла бы в другие руки.

«Если с позиции сегодняшнего дня, когда у нас нет части территории и не предвидится ее вернуть, когда погибло столько людей, когда экономика такая, когда нет уверенности в завтрашнем дне – я, например, не знаю, что с моей страной будет завтра, я не знаю, будет ли моя страна. Я не отказался бы сейчас вернуться в 2013 год. Янукович все равно не дотянул бы дальше, его бы на следующий срок не выбрали, я в этом уверен», — считает Дмитрий Гордон.

Янукович, по его словам, не только был не во состоянии управлять страной, но, по сути, ею уже и не управлял, передав власть «младореформаторам», которых возглавлял его старший сын Александр. А в результате произошедшего переворота все пошло по другому пути.