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12:35   12 Августа 2020
Общество

Врачи не выявили осложнений у попавшего в больницу Ефремова

Врачи не выявили осложнений у попавшего в больницу Ефремова

Медики оценили состояние здоровья Михаила Ефремова как стабильное, заявил источник.

Здоровью актера ничего не угрожает. Медики, обследовавшие Ефремова, не диагностировали у него инсульт, заявил информированный источник в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

На данный момент артист по-прежнему находится в клинике. Однако уже в ближайшее время его могут выписать из Боткинской больницы и отправить домой, пишет ФАН.

Ранее члены семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова заявили, что будут добиваться строгого наказания для Ефремова. Позицию потерпевшей стороны поддержал телеведущий Дмитрий Губерниев в беседе с журналистами.

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Автор: Ирина Большунова
#суд #здоровье #ефремов #больница #выписка

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