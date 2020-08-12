Врачи не выявили осложнений у попавшего в больницу Ефремова

Медики оценили состояние здоровья Михаила Ефремова как стабильное, заявил источник.

Здоровью актера ничего не угрожает. Медики, обследовавшие Ефремова, не диагностировали у него инсульт, заявил информированный источник в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

На данный момент артист по-прежнему находится в клинике. Однако уже в ближайшее время его могут выписать из Боткинской больницы и отправить домой, пишет ФАН.

Ранее члены семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова заявили, что будут добиваться строгого наказания для Ефремова. Позицию потерпевшей стороны поддержал телеведущий Дмитрий Губерниев в беседе с журналистами.