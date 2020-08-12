МВД Белоруссии возбудило 17 уголовных дел по фактам нападения на милицию

Президентские выборы в Белоруссии омрачены массовыми беспорядками в Минске и в ряде областных центров республики. Протестующие вели себя агрессивно и нападали на сотрудников правоохранительных органов.

Нападение на сотрудников правоохранительных органов в любой стране является серьезным проступком, влекущим за собой возбуждение уголовного дела. Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МВД Республики Беларусь, по факту нападения на милиционеров в ходе беспорядков возбуждено 17 уголовных дел. Всего за последние сутки около тысячи человек в 25 населенных пунктах республики были задержаны во время несанкционированных митингов.