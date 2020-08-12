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Увеличение отпуска многодетным поддержали в комитете ГД по вопросам семьи
Названы сложности выбора финансового мира между США и Китаем

Названы сложности выбора финансового мира между США и Китаем

 Аэропорты РФ подняли цены на керосин

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12:32   12 Августа 2020
Политика

МВД Белоруссии возбудило 17 уголовных дел по фактам нападения на милицию

МВД Белоруссии возбудило 17 уголовных дел по фактам нападения на милицию

Президентские выборы в Белоруссии омрачены массовыми беспорядками в Минске и в ряде областных центров республики. Протестующие вели себя агрессивно и нападали на сотрудников правоохранительных органов.

Нападение на сотрудников правоохранительных органов в любой стране является серьезным проступком, влекущим за собой возбуждение уголовного дела. Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МВД Республики Беларусь, по факту нападения на милиционеров в ходе беспорядков возбуждено 17 уголовных дел. Всего за последние сутки около тысячи человек в 25 населенных пунктах республики были задержаны во время несанкционированных митингов.

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Автор: Ирина Большунова
#белоруссия #МВД Белоруссии #беспорядки в белоруссии

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