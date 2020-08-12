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12:28   12 Августа 2020
Политика

Путин обсудил с Солодовым ситуацию с коронавирусом на Камчатке

Путин обсудил с Солодовым ситуацию с коронавирусом на Камчатке

Президент РФ Владимир Путин обсудил с временно исполняющим обязанности главы Камчатского края Владимиром Солодовым ситуацию с коронавирусом в регионе.

Встреча состоялась в режиме онлайн. В ходе общения глава государства поставил Солодову задачу проработать вопросы реализации инвестиционного проекта "Морской перегрузочный терминал" в регионе. Кроме того, Путин потребовал обратить внимание на вопрос с монополистами из-за высоких цен на Камчатке.

Также речь зашла о замещении дефицита природного газа за счет СПГ на Камчатке. По словам Солодова, сейчас необходимо поручение главы государства для правительства и компании "Газпром" по строительству инфраструктуры. Путин отметил, что проблему газификации Камчатки решают с 2007 года, но объем добычи ресурса оказался ниже прогнозируемого.

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Автор: Василий Пименов
#путин #камчатка #солодов

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