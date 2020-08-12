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12:19   12 Августа 2020
Общество

ФСБ опубликовала кадры задержания работорговцев в Ивановской области

ФСБ опубликовала кадры задержания работорговцев в Ивановской области

Ивановские силовики задержали злоумышленников, которые под угрозой смерти удерживали иностранных граждан в своей нарколаборатории и заставляли их производить запрещенные вещества.

Сотрудники Федеральной службы безопасности опубликовали в Сети кадры с места задержания драгдилеров-работорговцев в Ивановской области. На видеозаписи представлен отрывок штурма нарколаборатории и фрагмент с изъятием из нее запрещенных веществ.

По данным силовиков, злоумышленники хранили на незаконном предприятии несколько тонн различных препаратов, а также оружие и боеприпасы, передает телеканал "360".

Источник видео: телеканал – "360"

В настоящее время задержанные находятся под стражей. За организацию преступного сообщества, сбыт наркотиков и оружия им грозит уголовный срок вплоть до пожизненного.

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Автор: Ирина Большунова
#задержание #фсб #видео #ивановская область

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