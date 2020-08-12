Калининградская область планирует в ближайшее время построить транспортно-логистический центр, что позволит ей стать важнейшим грузовым импортно-экспортным хабом и отнять часть грузопотока у транспортных узлов Прибалтийских стран.

Как сообщает Минтранс РФ, правительство Калининградской области и ОАО «РЖД» уже подписали соглашение о строительстве грузового ТЛЦ в самом западном регионе России.

По словам заместителя министра транспорта РФ Алексея Смирнова, Калининградская область активно взялась реализовывать федеральный проект «Транспортно-логистические центры».

«Это является хорошим примером совместной работы федеральных и региональных органов власти, а также заинтересованных инвесторов. Соглашение станет основой для достижения целей по созданию опорной сети транспортно-логистических центров, поставленных президентом России и правительством», — подчеркнул замглавы ведомства.

Логистический центр, который будет возведен в Калининградской области на базе грузового двора железнодорожной станции «Дзержинская новая», сможет принимать как грузы, следующие в Россию и из нее, так и грузы, идущие из Европы в страны АТР (Азиатско-Тихоокеанского региона) и в обратном направлении.

Соглашение о строительстве Калининградского ТЛЦ, которое входит в министерский пятилетний план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, стало четвертным соглашением ведомства с регионами, после подписания соответствующих документов с Калужской, Свердловской и Московской областями.

Таким образом Россия серьезно занялась переориентацией своего экспорта из Прибалтийских стран в российские порты, чтобы избежать зависимости и обезопасить грузопотоки, ранее следовавших через страны, придерживавшихся недружественного курса по отношению к Москве.

Прибалтийские государства, своей антироссийской риторикой, сами лишили себя экономических преимуществ и привилегий от соседства с Россией и возможности быть транзитером российского экспорта. Такое мнение в беседе с изданием высказал Василий Колташев – глава Центра политэкономических исследований Института нового общества.

«Прибалтийские страны занимали исключительно выгодное положение транзитеров. Это положение обеспечивало быстрый экономический рост в период Российской империи и в период СССР тоже, что создавало хорошие условия для развития сельского хозяйства, городского производства, промышленности», — напомнил эксперт.

Однако затем руководство этих стран сделали политический выбор, заключавшийся в уничтожении этих преимуществ, и заняли по отношению к России позицию, которая не позволяет нам вести с ними нормальную торговлю, добавил Колташев.