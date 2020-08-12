Депутат Нилов объяснил необходимость пенсионных надбавок после 75 лет

На 5600 рублей повысят пенсию россиянам, достигшим 80-летнего возраста. Об этом во вторник, 11 августа, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР). Вместе с тем, в конце мая в Госдуму был внесен законопроект о снижении возраста для начисления надбавки к пенсии с 80-ти до 75-ти лет депутатами от фракции ЛДПР.

Один из инициаторов законопроекта председатель Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов объяснил, что идея внести поправки в Федеральный закон «О страховых пенсиях» возникла на основании выводов Всемирной организации здравоохранения России (ВОЗ), которая относит 75-летних к лицам старческого возраста.

«Мы лично предложили снизить планку с 80 до 75 лет и обосновали это, прежде всего, теми впечатлениями ВОЗ РФ о наличии заболеваний, потребностей в дополнительном уходе, дополнительных лекарствах именно в возрасте 75+, а не 80+», — рассказывает Нилов в беседе с «Политикой Сегодня».

Кроме того, депутат подчеркнул, что из-за подобных ограничений по возрасту некоторые пожилые люди не доживают до пенсионной прибавки.

«У нас такая пенсионная система сегодня, что есть граждане — а их достаточно много, особенно мужского пола, — которые до пенсии не доживают вообще, а их средства находятся, так скажем, в общем котле. И каждый год Пенсионный фонд экономит средства, исходя из того, что кому-то пенсию не смогли начислить, потому что права не заработаны — недостаточное количество баллов, кто-то просто не дожил до пенсии», — делится Нилов.

Как отмечается в законопроекте, сегодня в России около 4,5 миллиона человек в возрасте от 75 до 80 лет. В 2021 году фиксированная выплата к страховой пенсии ожидается в размере более 6 тысяч рублей. Таким образом, пишут авторы поправок, реализация законопроекта потребует около 326 млрд рублей. Средства депутаты предлагают взять из Фонда национального благосостояния.

В 2021 году, согласно новому проекту основных характеристик бюджета ПФР, ожидают увеличения пенсий по старости для неработающих россиян на три года. Среднегодовой размер пенсий в 2021 году может составить 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 руб., а спустя год показатель увеличится до 19 283 рублей.