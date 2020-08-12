Увеличение отпуска многодетным поддержали в комитете ГД по вопросам семьи

Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с инициативой увеличить родителям трех и более детей ежегодный оплачиваемый отпуск до 35 дней. По его словам, многодетные родители несут колоссальную нагрузку, но согласно трудовому законодательству, они могут рассчитывать лишь на 28 дней оплачиваемого отпуска, если не входят в определенную категорию специалистов.

«В этой связи, прошу вас рассмотреть возможность внесения изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, в части предоставления гражданам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, ежегодного основного оплачиваемого отпуска продолжительностью 35 дней. Эти дополнительные дни граждане смогут посвятить как личному отдыху, так и занятиям с детьми», — говорится в письме парламентария, направленном главе Минтруда РФ Антону Котякову..

Председатель Комитета по вопросам семьи, детей и женщин, член фракции КПРФ Тамара Плетнева рассказала «Политике Сегодня», что поддержит данную инициативу, потому что многодетные семьи должны иметь больше привилегий.

«Если такой законопроект будет, то мы поддержим его. Для многодетных родителей я поддерживаю многие инициативы», — сказала она.

По мнению депутата, дополнительные дни отпуска дадут возможность родителям проводить больше времени с детьми.

«Детям нужно внимание. У нас уже есть закон, чтобы они отдыхали вместе с родителями в одно время, если увеличить время отпуска, то это еще лучше», — сказала Плетнева.

Как к инициативе Сухарева отнесутся коллеги Плетнева не знает.