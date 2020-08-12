Ценам на нефть предрекли падение в случае победы Байдена над Трампом

Управление энергетической информации (Energy Information Administration, EIA) Министерства энергетики США подготовило отчет, согласно которому в 2020 году переизбыток предложения нефти в мире составит 1,08 миллиона баррелей в сутки. Однако в 2021 году ведомство прогнозирует дефицит на рынке черного золота.

По оценкам EIA, в следующем году текущее рыночное предложение в 99,37 миллиона баррелей в сутки не будет отвечать предполагаемому спросу в 100,16 миллиона баррелей. Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев рассказал «Политике Сегодня», что прогнозы — неблагодарное дело, так как спрос на нефть зависит от множества обстоятельств.

«С такой точностью я бы ситуацию не прогнозировал. Не знаю откуда Минэнерго США вообще взяли эти цифры. Сложно что-то предсказывать с коронавирусом, поскольку все говорят о второй волне и так далее. Плюс имеют вес выборы США. Если Джо Байден победит, то положение на мировом рынке нефти изменится», — объяснил эксперт.

Член демократической партии Джо Байден, в отличие от нынешнего президента Дональда Трампа, готов к диалогу с одним из крупных мировых экспортеров нефти — Ираном. Напомним, в ноябре 2018 года Вашингтон ввел против Тегерана ряд санкций, которые ограничивают энергетический сектор Ирана, в том числе и нефтяную добычу. Это повлияло на торговые отношения государства в Персидском заливе с другими странами.

Если Байден выиграет президентскую гонку, он может отменить наложенные Трампом санкции и иранская нефть хлынет на мировой рынок. На сегодняшний день демократ обгоняет действующего президента-республиканца с разницей в несколько процентов голосов избирателей. До всеобщей поддержки главе Белого дома далеко: по данным независимой организации социальных исследований университета Чикаго NORC, 80% американцев считают, что страна движется в неправильном направлении.

По мнению Разуваева, Байден намерен заключить с Ираном новую сделку после неудач с договором о Совместном всеобъемлющем плане действий в 2018 году. Демократ обладает неплохими шансами на победу, и если американцы выберут его, Тегеран снова сможет выводить свою нефть на мировой рынок.

«Иран вряд ли сможет сразу нарастить утраченные мощность и обеспечить объемную добычу, но они накопили 54 миллиона баррелей в дрейфующих у побережья танкерах и плюс 60 миллионов баррелей в наземных хранилищах. Все это богатство может выйти на рынок. На фоне этого я уверен, что в 2021 году никакого дефицита не будет. Даже без иранской нефти, не уверен, что будут достигнуты объемы добычи, которые были до начала пандемии коронавируса», — заявил аналитик.

В случае, если прогноз EIA сбудется и в мире случится дефицит нефти, обычных людей это никак не коснется, заверил глава информационно-аналитического центра «Альпари».

Ранее центр EIA сообщал, что США не смогут восстановить добычу нефти до докризисного уровня в 2021 году. Вместе с согласованным сокращением добычи странами ОПЕК+ это поможет стабилизировать ситуацию и не допустить роста предложения на нефтяном рынке.

СВДП был подписан в 2015 году Ираном, Россией, США, Великобританией, Китаем, Германией и Францией. Договор подразумевает отмену санкций в отношении Тегерана в обмен на прекращение ядерных разработок. Отношения между Вашингтоном и Тегераном обострились после того, как США после победы Трампа в одностороннем порядке вышли из СВДП в 2018 году.

Сделка ОПЕК — это соглашение, которое было заключено в 2016 году между Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и рядом других крупных производителей нефти – Россией, Азербайджаном, Казахстаном, Мексикой, Малайзией и некоторыми другими странами.

В ОПЕК на сегодня входят 13 государств: Саудовская Аравия, Ирак, Иран, Алжир, Венесуэла, Ангола, Габон, Ливия, Конго, Кувейт, Нигерия, ОАЭ и Экваториальная Гвинея. Условия сделки также работают для стран, не входящих в ОПЕК, но подписавших Декларацию о сотрудничестве (Бахрейн, Россия, Оман, Азербайджан, Казахстан, Бруней, Мексика, Малайзия, Судан и Южный Судан).