Конспиролог пообещал "разогнать тучи" над Ефремовым у здания суда

"Волшебник" у здания Пресненского суда в Москве заявил о "невиновности" Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП. Мужчина с длинной белой бородой сообщил о намерении "разогнать тучи" над артистом.

Москвич рассказал, что не верит в участие Михаила Ефремова в автокатастрофе на Садовом кольце 8 июня, в результате которой погиб курьер Сергей Захаров. Согласно конспирологической теории "волшебника", в день аварии за рулем автомобиля Ефремова находился неизвестный в маске и перчатках, сообщает портал Life.ru.

Ранее журналист Станислав Кучер озвучил противоположное мнение о роли Ефремова в ДТП 8 июня, осудив попытки оправдать артиста. Общество давно видит в Ефремове "привилегированного мажора", отметил общественный деятель