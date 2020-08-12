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 Увеличение отпуска многодетным поддержали в комитете ГД по вопросам семьи

Увеличение отпуска многодетным поддержали в комитете ГД по вопросам семьи
Названы сложности выбора финансового мира между США и Китаем

Названы сложности выбора финансового мира между США и Китаем

 Аэропорты РФ подняли цены на керосин

Аэропорты РФ подняли цены на керосин
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11:55   12 Августа 2020
Общество

Конспиролог пообещал "разогнать тучи" над Ефремовым у здания суда

Конспиролог пообещал "разогнать тучи" над Ефремовым у здания суда

"Волшебник" у здания Пресненского суда в Москве заявил о "невиновности" Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП. Мужчина с длинной белой бородой сообщил о намерении "разогнать тучи" над артистом.

Москвич рассказал, что не верит в участие Михаила Ефремова в автокатастрофе на Садовом кольце 8 июня, в результате которой погиб курьер Сергей Захаров. Согласно конспирологической теории "волшебника", в день аварии за рулем автомобиля Ефремова находился неизвестный в маске и перчатках, сообщает портал Life.ru.

Ранее журналист Станислав Кучер озвучил противоположное мнение о роли Ефремова в ДТП 8 июня, осудив попытки оправдать артиста. Общество давно видит в Ефремове "привилегированного мажора", отметил общественный деятель

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Автор: Ирина Большунова
#суд #дтп #ефремов #фанат

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