Мурашко заявил, что в ближайшее время сделает прививку от коронавируса

Глава российского Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в ближайшее время намерен пройти вакцинацию от коронавируса.

Массовая вакцинация от коронавируса в России начнется в ближайшее время. В первую очередь прививки смогут сделать медики и учителя, с января следующего года пройти вакцинацию совершенно бесплатно сможет любой желающий.

Первые упаковки вакцины от коронавируса будут готовы в ближайшие две недели. В ответ на заявление ВОЗ о необходимости дополнительной проверки российской вакцины международными экспертами Мурашко заявил, что критика созданного в РФ препарата безосновательна и вызвана страхом конкуренции.