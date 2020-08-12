Борьба США против СП-2 может закончиться публичным наказанием американцев

Американцев, которые на ходу выдумывают санкции и пытаются завоевать рынок методами недобросовестной конкуренции, давно пора наказать.

Об этом в среду, 12 августа, пишет издание Baltnews, приводя мнение эксперта в области конкурентной разведки Романа Ромачева, прокомментировавшего недавний отчет немецкой компании Uniper – одного из европейских партнеров «Газпрома» по строительству «Северного потока-2» - в котором допускалась возможность заморозка реализации проекта из-за усиления санкционного давления со стороны США.

Сейчас, отметил Ромачев, между Германией, которая представляет собой всю Европу, и США разворачивается серьезная борьба, частью которой являются и частичный вывод американского военного контингента из ФРГ и попытки Берлина даже под угрозой санкций договорится о завершении строительства российского газопровода.

«Европейцы понимают, что американцы перегибают палку. Они суют нос не в свои дела и пытаются контролировать и наказывать неугодных. Германия доказывает свою независимость ото всех, в том числе от Америки, пытается вести свою внешнюю политику», — считает эксперт.

При этом, указал Ромачев, американцы осознают вседозволенность своих действий и безнаказанность, так как организации, регулирующие экономическую деятельность контролируются именно Вашингтоном.

«Проблема в том, что сейчас все завязаны на американском долларе. Поэтому американцы осознают свою могущественность – они контролируют всевозможные организации, в том числе ВТО», — напомнил он.

Поэтому сейчас, по мнению эксперта, необходимо, чтобы был создан независимый от американской системы политический суд, а также нужен прецедент, в ходе которого неправомочные действия Америки были бы громко и публично наказаны. Но справедливое наказание нечистоплотного игрока на международной экономической арене станет возможным лишь в случае возникновения в мире независимого органа, «который может это сделать», - добавил Ромачев.