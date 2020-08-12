Трагедии «Курска» 20 лет: как технологии изменили российский флот

Прошло ровно 20 лет с крупнейшей трагедии в послевоенной истории советского и российского подводного флота — гибели атомной подлодки «Курск» вместе со 118 моряками. Атомоход 12 августа 2000 года затонул в Баренцевом море на глубине 108 метров из-за взрыва внутри четвертого торпедного аппарата.

Вспомним...Подводная лодка ‘’КУРСК’’, 12 августа, 20 лет назад... Вечная Память ребятам.. pic.twitter.com/zcDAYgUvww — Ангулемский (@PLuWex) August 11, 2020

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин считает, что командование ВМФ РФ извлекло уроки из трагедии «Курска». За минувшие двадцать лет техническое развитие флота шагнуло вперед, что минимизирует вероятность повторения подобных катастроф.

«Нужно развивать подводный флот и, самое главное, средства спасания. Сегодня атомные и дизель-электрические подводные лодки выполняют задачи, но, повторюсь, самое главное, что всегда вовремя должна прийти и поддержка, и помощь. В этом плане все гораздо лучше, чем 20 лет назад. В принципе, у нас все 20 лет назад было хуже», — поделился депутат в комментарии «Политике Сегодня».

Сегодня ровно 20 лет трагедии на ПЛ «Курск» Помним... pic.twitter.com/vO4AFNDv2f — Байки Митяя (@Fulyugany) August 12, 2020

Депутат добавил, что за два десятилетия преобразился не только российский подводный флот, но и все российские вооруженные силы. Оборонные предприятия, которые оказались на грани исчезновения в 90-х, сегодня не испытывают недостатка заказов. Что касается предотвращения трагедий, то помощь терпящим бедствие морякам сегодня может прийти из космоса.

«Появились батискафы, надводные корабли, средства радио-электронного обнаружения, спутниковая группировка в космосе. Объективно, ранее у нас даже не было своих военных беспилотников, что тут говорить про двухтысячный. Сейчас можно с космоса мониторинг вести, использовать подводные и надводные спасательные аппараты. Россия, которая может себе позволить технологии прокладывания газопроводов по дну морей, имеет необходимые технологии для того, чтобы прийти на помощь, в том числе и подлодкам», — отметил депутат.

Сегодня, 12 августа 2020 года, исполняется 20 лет со дня гибели подводной лодки "Курск"... pic.twitter.com/iqWAukmnbv — Мосинка (@mosinka2020) August 12, 2020

Бывший глава Северного флота адмирал Вячеслав Попов, непосредственно командовавший учениями с участием подлодки «Курск», не взялся оценить прогресс российского флота.

«Знаете, я тему Курска не комментирую 20 лет уже», — был лаконичен Попов в разговоре с ПС.