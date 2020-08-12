"Жэньминь жибао": Япония намерена усилить свои подразделения РЭБ

Власти Японии, всерьез обеспокоенные модернизацией военных технологий в РФ и КНР, приняли решение сформировать силы радиоэлектронной борьбы и расширить военные разработки в этой сфере. Об этом пишет газета "Жэньминь жибао", ссылаясь на Kyodo News.

Министерство обороны Японии выделило 15 млрд йен на создание специальных самолетов РЭБ и наземной техники, которые будут способны вмешаться в радиоволны противника, чтобы деактивировать их.

Подразделения РЭБ смогут обеспечивать безопасность связи сил самообороны и воздействовать на работу радаров и ракет противника. Ранее японские силы РЭБ отвечали лишь за анализ частоты радиоволны потенциального врага.

Известно, что японские подразделения радиоэлектронной борьбы будут созданы весной 2021 года в КУмамото.