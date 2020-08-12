Воздушный десант морпехов ТОФ высадился на островах вблизи границы с США

Находящиеся в Беринговом море Командорские острова, принадлежащие России, плавно перетекают в Алеутские острова, относящиеся к США. Именно на Командорские острова впервые в своей истории высадился воздушный десант морпехов ТОФ.

Учения морской пехоты Тихоокеанского флота включали в себя высадку парашютного десанта на заранее неизвестную и необорудованную площадку на Командорских островах. Как сообщают "Актуальные новости" со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа, целью десантирования была отработка переброски групп морских пехотинцев для укрепления обороны одного из военных объектов на островах.

После приземления морпехи должны были в сжатые сроки организовать оборону военного объекта. В рамках масштабных десятидневных учений в ВВО 4000 военнослужащих, дислоцированных в Амурской области, выполнили различные учебно-боевые задачи.