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10:57   12 Августа 2020
Армия

Воздушный десант морпехов ТОФ высадился на островах вблизи границы с США

Воздушный десант морпехов ТОФ высадился на островах вблизи границы с США

Находящиеся в Беринговом море Командорские острова, принадлежащие России, плавно перетекают в Алеутские острова, относящиеся к США. Именно на Командорские острова впервые в своей истории высадился воздушный десант морпехов ТОФ.

Учения морской пехоты Тихоокеанского флота включали в себя высадку парашютного десанта на заранее неизвестную и необорудованную площадку на Командорских островах. Как сообщают "Актуальные новости" со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа, целью десантирования была отработка переброски групп морских пехотинцев для укрепления обороны одного из военных объектов на островах.

После приземления морпехи должны были в сжатые сроки организовать оборону военного объекта. В рамках масштабных десятидневных учений в ВВО 4000 военнослужащих, дислоцированных в Амурской области, выполнили различные учебно-боевые задачи.

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Автор: Руслан Неглинный
#тихоокеанский флот #морская пехота #командорские острова

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