Слушание по делу о смертельном ДТП перенесли из-за госпитализации Ефремова

Судебное заседание по делу Михаила Ефремова о смертельном ДТП в Москве 8 июня перенесено из-за ухудшения состояния обвиняемого. Актера доставили в больницу перед слушанием 11 августа с подозрением на инсульт.

Заседание в Пресненском суде Москвы по делу Ефремова переносится на 18 августа.

Адвокат потерпевшей стороны Бутырина заявила, что юрист Ефремова Эльман Пашаев знал о состоянии актера до начала слушания. Правозащитник эти слова отрицает.

Ранее попытки оправдать Ефремова по делу о смертельном ДТП осудил журналист Станислав Кучер. Он заявил, что в обществе актер занимает позицию "привилегированного мажора".