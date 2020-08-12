В России за прошедшие сутки коронавирус диагностировали у 5102 человек

Оперштаб сообщил о выявлении 5102 новых случаев в 84 регионах коронавирусной инфекции за прошедшие сутки.

Около 27,5% из заболевших не имели симптомов проявления заболевания. За сутки выздоровели 7123 человека, всего за весь период пандемии выздоровели 710 298 человек. Летальных исходов за сутки зафиксировано 129.

Подробную информацию о COVID-19 можно посмотреть на сайте стопкоронавирус.рф. Все данные о заболевших и выздоровевших ежедневно обновляются.