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 В России за прошедшие сутки коронавирус диагностировали у 5102 человек

В России за прошедшие сутки коронавирус диагностировали у 5102 человек
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10:40   12 Августа 2020
Общество

В России за прошедшие сутки коронавирус диагностировали у 5102 человек

В России за прошедшие сутки коронавирус диагностировали у 5102 человек

Оперштаб сообщил о выявлении 5102 новых случаев в 84 регионах коронавирусной инфекции за прошедшие сутки.

Около 27,5% из заболевших не имели симптомов проявления заболевания. За сутки выздоровели 7123 человека, всего за весь период пандемии выздоровели 710 298 человек. Летальных исходов за сутки зафиксировано 129.

Подробную информацию о COVID-19 можно посмотреть на сайте стопкоронавирус.рф. Все данные о заболевших и выздоровевших ежедневно обновляются.

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Автор: Василий Пименов
#коронавирус #COVID-19 #оперштаб

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