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10:30   12 Августа 2020
Происшествия

Сумма штрафов за отсутствие масок в метро Москвы достигла 237,4 млн рублей

Сумма штрафов за отсутствие масок в метро Москвы достигла 237,4 млн рублей

Москвичей оштрафовали на общую сумму в 237,4 млн рублей за отсутствие средств индивидуальной защиты в метро. Жителей столицы обязали носить маски и перчатки в общественных местах в рамках борьбы с коронавирусом.

Выборочные проверки в московском метро и наземном транспорте показали не полное соблюдение коронавирусных ограничений. Штраф за отсутствие СИЗ в общественном месте составляет 5 тыс. рублей по указу мэра города.

Ежедневные проверки проводятся в общественном транспорте Москвы, в ходе которых контролеры информируют о необходимости носить СИЗ. Пассажиры без масок и перчаток могут приобрести их в аппаратах или кассах метро.

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Автор: Кристина Мокроусова
#метро #штрафы #СИЗ

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