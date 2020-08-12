Суд арестовал блогера Пыжа по делу о получении доступа к гостайне

Столичный суд арестовал блогера Андрея Пыжа по обвинению в незаконном получении доступа к государственной тайне.

Злоумышленника поместили под стражу на время следственных мероприятий в рамках дела о гостайне. Блогер Андрей Пыж снимал репортажи с заброшенных объектов. Его друзья 5 августа сообщили об исчезновении молодого человека. Постановление о заключении блогера вынесено 6 августа.

Согласно законодательству РФ, Пыж пробудет в местах лишения свободы не более двух месяцев. Дело засекречено, поэтому подробности следственных действий не разглашаются. Блогеру грозит от трех до восьми лет колонии по статье 283.1 УК РФ.