Первая в мире вакцина от коронавируса создана в России. Разработка специалистов института имени Гамалеи уже зарегистрирована и находится на последнем этапе испытаний: если он пройдет успешно, начнется массовое производство. Добровольцами на первых двух фазах выступили военнослужащие. Вакциной привилась и дочь президента РФ Владимира Путина. Пока данных о негативных последствиях нет: испытания еще не завершены.

Казалось бы, новость определенно радостная для всего мира, в котором заражены COVID-19 более 20,5 миллиона человек, а еще более 747 тысяч погибли от инфекции. Но в США и Евросоюзе она не вызвала ожидаемого восторга. По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, зарубежная критика российской вакцины от коронавируса безосновательна и вызвана страхом конкуренции. «Политика Сегодня» выяснила, что пишут западные СМИ о препарате.

Реакция США: воспоминания о холодной войне

Наряду с Россией над разными вариантами вакцины работали западные фармацевтические компании. Например, американские. Как заявил в Конгрессе глава американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, Штаты «не будут зависеть от других стран в вакцинации населения».

Свою реакцию на российскую вакцину Вашингтон продемонстрировал в информационном пространстве.

Американские журналисты не утруждали себя попытками разобраться в том, что означает название российской вакцины «Спутник V» и как она работает. Так, корреспонденты старейшего американского издания Los Angeles Times выдвинули феноменальную теорию о названии вакцины. Они уверяют: название «Спутник V» восходит к другому легендарному соперничеству — космической гонке времен холодной войны между Соединенными Штатами и Советским Союзом.

«Успешный запуск Советами в 1957 году Спутника-1, первого искусственного спутника, вызвал мучительные раздумья времен холодной войны о том, побеждают ли Соединенные Штаты их заклятые враги в обширной области науки и техники. Эпизод со спутником оживил знаковые американские космические усилия, кульминацией которых стала высадка на Луну в 1969 году», — сказано в статье «Политика, а не наука, рассматривается как ключевой драйвер притязаний России на вакцину».

О значении названия рассказал врач Сергей Царенко в статье для РИА Новости. Причина «космического» наименования связана не с желанием напомнить США о былом противостоянии, а с принципом действия вакцины.

«На безобидный для человека аденовирус, как на ракету-носитель, цепляют орбитальную станцию — кусочек коронавируса. И запускают внутрь человеческого организма. После этого формируется иммунитет и на "ракету-носитель" и на "орбитальную станцию". Чтобы закрепить успех, через три недели такую же "орбитальную станцию" запускают на другой "ракете-носителе", другом аденовирусе. И опять формируется иммунитет», — пишет медик.

Навязав читателям искусственно созданный тезис о «соперничестве» России и попытках возродить техническую гонку полувековой давности, Los Angeles Times переходит к следующему приему информационной атаки: «экспертному мнению» без экспертов.

«Эксперты по инфекционным заболеваниям ставят под сомнение ожидаемую эффективность и безопасность российской вакцины», — громко заявляет газета. При этом в статье дается мнение только двух, предположительно компетентных в вопросе, экспертов: один из них — Джуди Твигг, старший научный сотрудник Центра глобальной политики здравоохранения Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Увы, о российской вакцине она вообще ничего не говорит: только о российском президенте.

«Это шанс для Путина позиционировать Россию как спасителя. Но это также представляет собой огромную авантюру со стороны Путина», — говорит Твигг, которая преподает «российскую политику» и «глобальное общественное здравоохранение» в Университете Содружества Вирджинии, пишет LAT.

Второй эксперт газеты действительно настоящий медик. И он признает, что вакцина из РФ основана на проверенном принципе действия и может функционировать по своему назначению.

«Это может нормально работать — конструкция, которую они используют, довольно хорошо известна», — цитирует LAT Эскильда Петерсена, профессора клинической медицины и инфекционных заболеваний в Орхусском университете в Дании.

Оговорка к комментарию не обошлась без существенного «но»: Петерсен добавляет, что Россия «пропустила испытания».

Это неправда. Две стадии клинических испытаний вакцина прошла, а третья, финальная фаза, проходит уже сейчас. Об этом Los Angeles Times умалчивают — как и о том, что для широкого использования препарат не будет выставлен до завершения последних испытаний. Таким образом, главная газета Лос-Анджелеса свела сугубо гуманитарный процесс создания вакцины к политической борьбе и переврала общеизвестные факты.

Реакция Европы: немецкое возмущение

В Федеральной врачебной палате Германии назвали «Спутник V» «рискованным экспериментом на людях». А популярное немецкое издание Deutsche Welle, вещающее и на территории РФ, ежедневно публикует несколько негативных новостей о вакцине.

Только за последние двое суток — 11 и 12 августа — издание опубликовало пять критических статей. Других же новостей или экспертных мнений о разработке, представляющих иную точку зрения, DW не приводит.

Мнение профессора вирусологии

О том, существует ли конкуренция в контексте создания вакцины, мы спросили у Александра Чепурнова — ведущего научного сотрудника Федерального исследовательского Центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), профессора вирусологии и автора книги «Вирусолог. Цена ошибки».

«Конкуренция мощная. Если на Западе считали, что конкуренция будет, в основном, между Европой, США и Китаем, то конечно неожиданный выход российской вакцины представляет собой интересный момент. И здесь возникает безусловная конкуренция — как за потенциально колоссальные деньги, так и научная конкуренция. Для любого разработчика такая вакцина, в случае ее успеха, очень значимая вещь», — рассказал профессор Чепурнов корреспонденту ПС.

Но для объективных рассуждений «о негативных моментах у этой вакцины или какой-нибудь другой, в том числе зарубежных», надо иметь представление о том, что они из себя представляют — не столько с точки зрения технологии, по которой препараты сконструированы, но и с точки зрения их реальных проявлений в испытаниях, говорит эксперт. Не имея всех данных, вакцину невозможно хвалить или критиковать, подчеркивает профессор.