Проверку первой в мире вакцины от COVID-19 проведут эксперты ВОЗ и Россия

Разработанная российскими специалистами вакцина от коронавирусной инфекции нуждается в проверке на соответствие требованиям Всемирной организации здравоохранения, заявил представитель Панамериканской организации здравоохранения Жабрас Барбоса.

Он отметил, что ВОЗ направила запрос в РФ на получение информации о зарегистрированной вакцине против COVID-19. Предполагается, что на основании этих данных специалисты международной организации смогут провести оценку российского препарата.

Накануне президент России Владимир Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, которая была создана специалистами НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Вакцина получила название "Спутник V".