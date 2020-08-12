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10:23   12 Августа 2020
Общество

Проверку первой в мире вакцины от COVID-19 проведут эксперты ВОЗ и Россия

Проверку первой в мире вакцины от COVID-19 проведут эксперты ВОЗ и Россия

Разработанная российскими специалистами вакцина от коронавирусной инфекции нуждается в проверке на соответствие требованиям Всемирной организации здравоохранения, заявил представитель Панамериканской организации здравоохранения Жабрас Барбоса.

Он отметил, что ВОЗ направила запрос в РФ на получение информации о зарегистрированной вакцине против COVID-19. Предполагается, что на основании этих данных специалисты международной организации смогут провести оценку российского препарата.

Накануне президент России Владимир Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, которая была создана специалистами НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Вакцина получила название "Спутник V".

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Автор: Василий Пименов
#воз #вакцина #коронавирус

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