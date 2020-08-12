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10:16   12 Августа 2020
Общество

Цветы в честь погибших на подлодке "Курск" возложат в Петербурге

Цветы в честь погибших на подлодке "Курск" возложат в Петербурге

Торжественно-траурные мероприятия в честь 20-й годовщины трагедии на подлодке "Курск", в которой погибли 118 моряков, пройдут в Петербурге.

Председатель комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков заявил о необходимости вспомнить героев и отдать им дань уважения. Ровно 20 лет назад, 12 августа, подлодка "Курск" затонула во время военно-морских учений.

В Николо-Богоявленском морском соборе в 12:00 состоится панихида у мемориальной доски с именами всех членов экипажа. Позднее в два часа дня пройдет торжественное возложение цветов и митинг на Серафимовском кладбище, где захоронены 32 члена экипажа "Курска". В мероприятиях примут участие семьи героев, передает NEWS.ru.

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Автор: Яна Либерман
#трагедия #годовщина #подлодка Курск

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