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МВД РБ: раздававший протестующим деньги мужчина задержан в Минске

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10:04   12 Августа 2020
Политика

МВД РБ: раздававший протестующим деньги мужчина задержан в Минске

МВД РБ: раздававший протестующим деньги мужчина задержан в Минске

Протестные акции в Минске после президентских выборов оказались проплаченными. Белорусские правоохранители задержали в Минске мужчину, который оказался координатором и кассиром уличных акций.

Мужчина с рюкзаком, в котором были обнаружены более десяти тысяч долларов США, задержан в минском ТЦ "Дана Молл". Как сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на МВД Республики Беларусь, эти деньги были предназначены для раздачи участникам беспорядков в качестве платы. Белорусские правоохранители добавили, что задержанный уже не раз привлекался к административной и уголовной ответственности.

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Автор: Ирина Большунова
#минск #белоруссия #протесты в минске

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