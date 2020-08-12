МВД РБ: раздававший протестующим деньги мужчина задержан в Минске

Протестные акции в Минске после президентских выборов оказались проплаченными. Белорусские правоохранители задержали в Минске мужчину, который оказался координатором и кассиром уличных акций.

Мужчина с рюкзаком, в котором были обнаружены более десяти тысяч долларов США, задержан в минском ТЦ "Дана Молл". Как сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на МВД Республики Беларусь, эти деньги были предназначены для раздачи участникам беспорядков в качестве платы. Белорусские правоохранители добавили, что задержанный уже не раз привлекался к административной и уголовной ответственности.