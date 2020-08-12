В Die Welt рассказали о постепенном крахе немецкого машиностроения

Предприниматели из Германии жалуются на «мировой эгоизм», который губит немецкое машиностроение, в то время как Всемирная торговая организация и Организация экономического сотрудничества ничего не предпринимают для его защиты.

Об этом в среду, 13 августа, ссылаясь на отчет команды Global Trade Alert из университета Санкт-Галлена пишет издание Die Welt. Раньше, сообщает газета, немецкое машиностроение, нуждающееся в свободных рынках, выигрывало от глобализации больше всех остальных, но теперь германские производители из-за роста протекционизма теряют свои страны во многих странах, губительное влияние на них оказывают технические регламенты, импортные лицензии, пошлины и меры, направленные на стимулирование экспорта из других стран.

Как констатируют эксперты, немецкое машиностроение, экспортная квота которого составляет 80%, очень зависит от наличия свободных рынков, которых становится все меньше из-за роста глобального протекционизма.

В то же время другие страны не ограничиваются использованием таких классических ограничительных мер, как техрегламенты, лицензии на импорт и пошлины, уже широко распространена практика стимулирования экспорта, заключающаяся в предоставлении конкретным странам налоговых послаблений или безвозвратной финансовой помощи. Благодаря этим мерам они получают большое преимущество перед немецкими конкурентами. Таким образом, если раньше немецкие машиностроители были в выигрыше на всех возможных экспортных рынках – в России, Китае, США и даже в странах Евросоюза – теперь им приходится конкурировать с другими экспортерами, продажи которых стимулируются. Особенно сильные ограничения вводятся в развивающихся странах, чьи власти пытаются помочь собственной промышленности.

Несмотря на то, что пока еще Германия сохраняет за собой лидирующие позиции в машиностроении, их потеря ею является лишь вопросом времени – в спину немецким производителям дышат производители из Китая.

«За последние годы качество продукции из Поднебесной стало выше. К тому же китайские компании получают финансовую помощь. И это касается не только сферы машиностроения. По актуальным данным, за прошедшие пять лет рост китайского экспорта на 35% превысил рост европейского», — пишет Die Welt.

Также издание напоминает, что еще 10 лет назад доля немецких поставщиков на российском рынке составляла 25%, а теперь она сократилась до 15%, в то время, как доля Китая равна 20%.