Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Слушание по делу о смертельном ДТП перенесли из-за госпитализации Ефремова

Слушание по делу о смертельном ДТП перенесли из-за госпитализации Ефремова

 В России за прошедшие сутки коронавирус диагностировали у 5102 человек

В России за прошедшие сутки коронавирус диагностировали у 5102 человек
Названы сложности выбора финансового мира между США и Китаем

Названы сложности выбора финансового мира между США и Китаем

 Аэропорты РФ подняли цены на керосин

Аэропорты РФ подняли цены на керосин
МВД РБ: раздававший протестующим деньги мужчина задержан в Минске

МВД РБ: раздававший протестующим деньги мужчина задержан в Минске

 Трамп рассказал об отношениях США и КНДР в прошлом и настоящем

Трамп рассказал об отношениях США и КНДР в прошлом и настоящем
Слушание по делу о смертельном ДТП перенесли из-за госпитализации Ефремова

Слушание по делу о смертельном ДТП перенесли из-за госпитализации Ефремова

 В России за прошедшие сутки коронавирус диагностировали у 5102 человек

В России за прошедшие сутки коронавирус диагностировали у 5102 человек
Названы сложности выбора финансового мира между США и Китаем

Названы сложности выбора финансового мира между США и Китаем

 Аэропорты РФ подняли цены на керосин

Аэропорты РФ подняли цены на керосин
МВД РБ: раздававший протестующим деньги мужчина задержан в Минске

МВД РБ: раздававший протестующим деньги мужчина задержан в Минске

 Трамп рассказал об отношениях США и КНДР в прошлом и настоящем

Трамп рассказал об отношениях США и КНДР в прошлом и настоящем
10:00   12 Августа 2020
Политика

Трамп рассказал об отношениях США и КНДР в прошлом и настоящем

Трамп рассказал об отношениях США и КНДР в прошлом и настоящем

Лидер КНДР Ким Чен Ын ожидал войны с США, но сегодня между государствами хорошие отношения, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.

По его словам, в случае победы на президентских выборах в США 2016 года члена Демократической партии Хиллари Клинтон погибли бы миллионы людей, поскольку каждый полагал, что страна движется к войне с КНДР, передает ТАСС.

"Он [лидер КНДР] ожидал войны. У нас сейчас очень различные, но очень хорошие отношения", — подчеркнул Трамп.

На первом в истории саммите США и КНДР в 2018 году в Сингапуре лидеры двух стран подписали итоговую совместную декларацию. КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности с американской стороны. Но второй саммит КНДР и США в Ханое закончился безрезультатно.

Глава Соединенных Штатов ранее заявил, что заключение ядерной сделки с Россией является крупнейшей мировой проблемой, но российская сторона "очень хочет" заключить это соглашение, сообщал телеканал "360".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#сша #кндр #трамп #ким чен ын

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...