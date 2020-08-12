Трамп рассказал об отношениях США и КНДР в прошлом и настоящем

Лидер КНДР Ким Чен Ын ожидал войны с США, но сегодня между государствами хорошие отношения, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.

По его словам, в случае победы на президентских выборах в США 2016 года члена Демократической партии Хиллари Клинтон погибли бы миллионы людей, поскольку каждый полагал, что страна движется к войне с КНДР, передает ТАСС.

"Он [лидер КНДР] ожидал войны. У нас сейчас очень различные, но очень хорошие отношения", — подчеркнул Трамп.

На первом в истории саммите США и КНДР в 2018 году в Сингапуре лидеры двух стран подписали итоговую совместную декларацию. КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности с американской стороны. Но второй саммит КНДР и США в Ханое закончился безрезультатно.

Глава Соединенных Штатов ранее заявил, что заключение ядерной сделки с Россией является крупнейшей мировой проблемой, но российская сторона "очень хочет" заключить это соглашение, сообщал телеканал "360".