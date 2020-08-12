ФСБ пресекла интернет-торговлю наркотиками в Ивановской области

Силовики задержали торговцев наркотиками в крупной нарколаборатории в Ивановской области. Подозреваемые занимались сбытом запрещенных веществ через интернет-магазин.

Федеральная служба безопасности пресекла масштабное производство и продажу наркотических веществ в Ивановской области. Злоумышленники занимались сбытом незаконного товара в крупнейшем подпольном сетевом магазине.

Предварительно, объемы производства наркотических веществ в лаборатории достигали объема до 200 килограмм в месяц. Преступники занимались в том числе эксплуатацией иностранцев, принуждая их к работе под угрозой расправы.

Задержанные находятся по стражей.