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9:58   12 Августа 2020
Происшествия

ФСБ пресекла интернет-торговлю наркотиками в Ивановской области

ФСБ пресекла интернет-торговлю наркотиками в Ивановской области

Силовики задержали торговцев наркотиками в крупной нарколаборатории в Ивановской области. Подозреваемые занимались сбытом запрещенных веществ через интернет-магазин.

Федеральная служба безопасности пресекла масштабное производство и продажу наркотических веществ в Ивановской области. Злоумышленники занимались сбытом незаконного товара в крупнейшем подпольном сетевом магазине.

Предварительно, объемы производства наркотических веществ в лаборатории достигали объема до 200 килограмм в месяц. Преступники занимались в том числе эксплуатацией иностранцев, принуждая их к работе под угрозой расправы.

Задержанные находятся по стражей.

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Автор: Кристина Мокроусова
#фсб #наркотики #спецоперация

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