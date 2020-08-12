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Названы сложности выбора финансового мира между США и Китаем

Названы сложности выбора финансового мира между США и Китаем

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9:49   12 Августа 2020
Экономика

Названы сложности выбора финансового мира между США и Китаем

Названы сложности выбора финансового мира между США и Китаем

Финансовый мир оказался на пороге выбора рынка для вкладов, пишет CNBC. За активы инвесторов борются США и Китай.

КНР обладает рынком акций и облигаций, которые являются наиболее привлекательными во всем мире. Причиной этому служит огромный размер финансовой системы Китая, которая располагает примерно 40,7 триллионами долларов и уступает только США со 100 триллионами.

Дополнительным бонусом является политика правительства последних лет, направленная на повышение открытости национальной экономики. Однако противостояние КНР с США может вызывать определенные трудности, сообщает "Лента.ру".

К примеру, Соединенные Штаты уже ввели ограничения на работу китайских компаний Huawei, WeChat, а также мобильного приложения. Это, в свою очередь, негативно влияет на репутацию Китая. Потенциальные инвесторы теперь будут недоверчиво относиться к китайским активам.

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #экономика #китай

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