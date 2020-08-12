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9:31   12 Августа 2020
Общество

Академик РАН не исключил третьей волны COVID-19 весной 2021 года

Академик РАН не исключил третьей волны COVID-19 весной 2021 года

Третья волна коронавируса может накрыть мир весной следующего года. Перед этим люди переживут рост числа заболеваний COVID-19 нынешней осенью. Об этом заявил академик РАН Михаил Пальцев.

К нормальному образу жизни, по мнению академика, мир вернется к следующему лету. До этого времени масочно-перчаточный режим может сохраниться. Информацией об этом поделилась "Парламентская газета".

"Исторически все вирусные пандемии протекли в три волны", — подчеркнул Пальцев.

Первая волна, по словам академика, была сильной. Вторая ожидается еще сильнее. Третья будет слабее в связи с формированием коллективного иммунитета. Это произойдет, когда переболеет более 60 процентов населения. Когда этот показатель достигнет 90 процентов, инфекция исчезнет.

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Автор: Василий Пименов
#коронавирус #третья волна #академик ран

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