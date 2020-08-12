Лавров призвал "вразумить" Украину в вопросе Минских соглашений

Украину следует "вразумить", так как она крайне странно относится к выполнению Минских соглашений. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маасом.

Во время встречи 11 августа глава российского МИД напомнил о звучащих из Киева заявлениях о том, что Минские соглашения якобы устарели и что каждый их пункт следует расшифровать. Лавров подчеркнул, что в этой ситуации много странного.

Он призвал членов "нормандской четверки" оказать влияние на Киев, заставив его пересмотреть свой подход к выполнению ранее взятых на себя обязательств. Об этом информирует Regnum.