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8:41   12 Августа 2020
Общество

Интернет возобновил работу после перебоев в Минске

Интернет возобновил работу после перебоев в Минске

Средства связи снова начали функционировать в столице Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

Различные мессенджеры и популярные социальные сети возобновили работу в Минске в 06.50 по мск. Доступ к ним был запрещен с воскресенья 9 августа, сообщают журналисты издания.

Ранее стало известно, что представители ОМОН и других силовых структур покинули улицы белорусской столицы. Сейчас улицы Минска разблокированы, движение по основным магистралям восстановлено.

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Автор: Кристина Мокроусова
#минск #интернет #белоруссия

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