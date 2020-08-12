Интернет возобновил работу после перебоев в Минске

Средства связи снова начали функционировать в столице Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

Различные мессенджеры и популярные социальные сети возобновили работу в Минске в 06.50 по мск. Доступ к ним был запрещен с воскресенья 9 августа, сообщают журналисты издания.

Ранее стало известно, что представители ОМОН и других силовых структур покинули улицы белорусской столицы. Сейчас улицы Минска разблокированы, движение по основным магистралям восстановлено.