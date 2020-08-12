Отношения между Ираком и Турцией обострились на фоне авиаудара в Курдистане

МИД Ирака отменил ранее согласованный визит министра обороны Турции из-за авиаудара в Курдистане, в результате которого погибли два иракских офицера.

Отношения между странами обострились после турецкого авиаудара. МИД Ирака вызвал турецкого посла. Всего погибли пять иракских пограничников и десять членов Рабочей партии Курдистана (РПК), передает ТАСС.

Кроме того, еще пять человек пострадали. Турецкий беспилотник нанес удар на севере Ирака. Телеканал Sky News Arabia сообщает, что это случилось по ошибке.

Турция периодически атакует объекты РПК, считая ее террористической организацией. Ирак не одобряет эти действия, так как Анкара нарушает воздушное пространство суверенного государства.