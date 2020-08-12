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7:54   12 Августа 2020
Общество

Координатор массовых беспорядков задержан в Минске

Координатор массовых беспорядков задержан в Минске

Правоохранители задержали в Минске координатора беспорядков, руководившего тремя подчиненными, которые, в свою очередь, управляли движением сотен людей. Об этом сообщил в среду белорусский государственный телеканал ОНТ.

Отмечается, что задержанный снимал номер на 17 этаже гостиницы "Беларусь". Оттуда координатор и руководил процессами во время проведения акций. Мужчина управлял действиями трех подчиненных.

Массовые беспорядки начались после объявления результатов голосования 9 августа. Президентом Белоруссии стал нынешний лидер страны Александр Лукашенко, который набрал больше 80 процентов голосов.

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Автор: Яна Либерман
#воздух #природа #квадрокоптер

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