Врач предупредил об опасном влиянии алкоголя на вакцину против COVID-19

Алкогольные напитки в день вакцинирования от коронавируса могут вызвать ослабление иммунитета и ухудшение общего состояния. Об этом рассказал главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн.

Специалист сообщил, что действие вакцины под воздействием алкоголя ослабевает. Нарколог отметил, что лучше отказаться от спиртного в день вакцинирования. Об это пишет РИА Новости.

Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции. Вакцина появится в гражданском обороте 1 января 2021 года. Она получила название "Спутник V" в честь первого искусственного спутника Земли, который был запущен в 1957 году.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зафиксировано более 20 млн случаев коронавирусной инфекции. От последствий вируса умерли более 740 тысяч человек. В России выявлено около 897 тысяч человек с коронавирусом. Уже более 703 тысяч пациентов поправились.