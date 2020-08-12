Белорусские силовики покинули улицы Минска после окончания митинга

Милиция и ОМОН покинули места массовых выступлений в Минске. Об этом сообщает РИА Новости.

Правоохранители задержали часть протестующих в спальных районах. РИА Новости отмечают, что сейчас ситуация в белорусской столице вернулась в целом под контроль властей.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли выборы президента. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, его соперница Светлана Тихановская — 10,09%. Тихановская заявила, что не признает результаты голосования. После этого в стране начались массовые протестные выступления.