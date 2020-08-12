Трамп сравнил жесткость своей политики и Обамы по отношению к РФ

Американский лидер Дональд Трамп оценил жесткость своей политики по отношению к РФ по сравнению с экс-президентом Бараком Обамой. Об этом он заявил в эфире радиошоу Хью Хьюитта.

Трамп считает, что он занимает гораздо более жесткую позицию, чем Обама. Он подчеркнул, что заставил НАТО платить на 400 миллиардов больше для защиты от РФ. Экс-президент только снижал взносы на оборону, заявил он.

Также он упомянул о противодействи США строительству газопровода "Северный поток — 2". По его словам, никто ранее об этом не говорил. Трамп отметил, что спросил у Германии о сделке и возмутился тем, что США защищают ФРГ от России, которой Берлин "платит миллиарды долларов".